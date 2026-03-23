Bolelli Vavassori vincono all’esordio a Miami Sfida dura con Arneodo Ram annullato un match point

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono un complicatissimo primo turno, dopo un’ora e 52 minuti, e vanno avanti nel Masters 1000 di Miami. Battuta la coppia monegasco-americana formata da Romain Arneodo e Rajeev Ram con il punteggio di 5-7 7-6(2) 13-11. C’è anche un match point annullato sul tabellino degli azzurri, che ora si troveranno di fronte una coppia tutta sudamericana, quella composta dall’argentino Tomas Martin Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo. Siccome la sfida è tra due ottime coppie, sebbene diversamente costruite, ma sempre ottime, la situazione finisce per essere a lungo all’incirca sempre quella: pochi scambi, tanti turni di servizio facilmente, nessun deciding point e la sensazione che siano davvero i dettagli a poter decidere la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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