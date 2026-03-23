Il Comune di Bolano punta sul rafforzamento della propria struttura amministrativa per offrire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini. A partire dallo scorso settembre era stata attivata l’apertura degli uffici il mercoledì pomeriggio, implementandone l’orario di apertura sia a Bolano che a Ceparana; oggi – grazie all’accordo con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil – si avvia un nuovo piano di assunzioni a partire dall’Ufficio Tecnico, con la pubblicazione di un bando per l’assunzione di un geometra part-time. Successivamente verranno attivati ulteriori bandi per funzionari amministrativi contabili ed elevata qualificazione nell’area amministrativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolano, al via i concorsi per rafforzare la macchina comunale

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