Blues Dance in Genova

Altro appuntamento della stagione al Count Basie Jazz Club interamente dedicato alla blues dance!Come sempre, apriremo la serata con uno stage gratuito di ballo blues, perfetto anche per chi è alle prime armi: non serve essere ballerini, basta avere voglia di divertirsi!Ogni mese ti proporremo nuove figure e nuovi spunti per farti sentire sempre più a tuo agio in pista. quindi non perderti neanche una serata!Ad accompagnarci ci sarà la nostra band di fiducia, la Pocket Blues Band, con un repertorio tutto nuovo, pensato e arrangiato appositamente per la blues dance, pronta a regalarci emozioni forti ad ogni nota.Programma della serata:Ore 21:00 – Stage di balloOre 22:00 – Live music. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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