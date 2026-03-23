bilancio i mutui pesano sulle future generazioni

"In consiglio comunale l’assessore al bilancio Ennio Bizzarri ha offerto una visione parziale, non dando i dettagli più scomodi per far quadrare una narrazione che non sta in piedi. Un’aritmetica selettiva e un bilancio creativo. Ha ‘dato ai numeri’ ". Agnese De Michele, consigliere comunale d’opposizione, non usa mezzi termini e sviscera i bilanci. "Bizzarri, tra il serio e l’ironico – racconta - si è dichiarato profondamente ‘dispiaciuto’ per la mia assenza – premette la De Michele -. E’ stata la prima e unica dalla metà del 2016 a oggi, proprio perché, a suo dire, avrei perso l’occasione di ascoltare i brillanti risultati della sua gestione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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