Bilancio Ceccarelli fa il punto | Più facciamo opere e più cresce il patrimonio comunale

Rendiconto di gestione 2025, l’assessore: «Comune tra solidità finanziaria e investimenti per il futuro. Pagamenti in anticipo ai fornitori e nessun debito fuori bilancio» «Solidità finanziaria e investimenti per il futuro della nostra comunità». Sintetizza così, l'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli, il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Piacenza. Il documento, che sarà oggetto di discussione in sede di Commissione consiliare per poi passare al vaglio del Consiglio comunale, restituisce il profilo di una gestione finanziaria «sana, equilibrata nel rapporto tra introiti e uscite, efficiente nell'erogazione dei servizi.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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