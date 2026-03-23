Si è chiuso al terzo turno i l percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. L'azzurro ha perso contro il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24, con il punteggio di 7-6 6-4 in un'ora e mezza di gioco: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini ci prova, ma il ritmo di Vacherot è altissimo: ecco come ha perso a Miami

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