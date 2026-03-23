Bergomi avverte l’Inter | Napoli può rientrare

La corsa al vertice resta apertissima e, secondo Beppe Bergomi, molto passerà anche dall’aspetto emotivo che accompagna questo finale di stagione. Intervenuto a Sky Calcio Club, l’ex bandiera dell’Inter ha spiegato come, attorno ai nerazzurri, stia crescendo un clima particolare che potrebbe pesare nella lotta scudetto più di quanto dicano i numeri. “La rimonta del Napoli è possibile? Sì, perché c’è un sentiment negativo che serpeggia intorno all’Inter. Non parlo della squadra, ma del tifoso, che vede i fantasmi. Quindi c’è tutta questa negatività che sta girando intorno”. Nella lettura di Bergomi, il tema non riguarda dunque direttamente il rendimento della squadra, quanto piuttosto l’atmosfera che circonda l’ambiente interista in una fase decisiva del campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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