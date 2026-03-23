Dopo settimane di gossip nella Casa, Benedetta Stocchi chiarisce il rapporto con Domenico D'Alterio: nessuna storia d'amore, solo un equivoco. E oggi racconta la sua nuova relazione lontano dal reality. Dopo la fine dell'esperienza nella Casa del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, Benedetta Stocchi è tornata a parlare del suo percorso e, soprattutto, del chiacchierato rapporto con Domenico D'Alterio. Una delle dinamiche più discusse di questa edizione è stata proprio quella tra i due gieffini, spesso al centro delle puntate anche per l'intervento di Valentina Piscopo, compagna di Domenico, entrata più volte nella Casa per chiarire la situazione e mettere fine alle voci su un possibile triangolo amoroso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Benedetta Stocchi del GF: “Domenico D’Alterio? Non mi piaceva assolutamente”

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