bene i piccoli comuni uno su due ha votato

In provincia di Pesaro e Urbino è stata registrata alle 19 l’affluenza più alta di tutta la regione: quasi un elettore su due ha già votato. Alle 19 di ieri, infatti, l’affluenza si era fermata al 42,61% (400 sezioni su 401). Un dato che supera la percentuale regionale del 41,27% e il dato nazionale del 38,79%. Un dato robusto, che segna un salto netto rispetto al 16,50% delle 12 e racconta di una giornata che, almeno fin qui, ha tenuto sul piano della partecipazione. Ma sotto la media provinciale si nasconde una geografia del voto tutt’altro che uniforme. Le città principali fanno la loro parte e spingono il dato verso l’alto. Pesaro tocca il 45,84%, Fano il 44,02%, Urbino il 45,72%, Urbania il 45,11%: tutti sopra la media, con un’affluenza che cresce con il passare delle ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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