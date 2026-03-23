Belve | da Sollecito a Zeudi la nuova stagione di Fagnani

La primavera televisiva italiana si prepara ad accogliere una nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha ridefinito i confini dell’intervista a rischio. L’appuntamento vedrà tornare in onda anche la versione dedicata alla cronaca nera, Belve Crime, con ospiti come Raffaele Sollecito e un’apertura rivoluzionaria ai candidati comuni tra gli oltre 11mila partecipanti ai provini. L’impatto mediatico di questo progetto non è solo questione di share, ma di capacità di generare conversazione sociale su temi scottanti, dimostrando come la televisione pubblica possa ancora essere motore di dibattito pubblico senza cadere nel sensazionalismo vuoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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