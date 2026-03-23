Bellentani ancora a segno Ora il Castelnuovo esce dalla zona playout
CASTELNUOVO 1 MARANELLO 0 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Copertino (72’ Peppoloni), Lodi (87’ Veneri), Carbone (75’ st Fugallo), Bellentani (87’ Reggiani), Ienna. A disp. Ripesi, Giovanardi, Roveri, Cavani, Borelli. All. Casagrandi. MARANELLO: Khalfaoui, Seghizzi (80’ Tognin), Orlandi, Riva, Marverti, Evangelisti (53’ Annovi), Zagari (53’ Canalini), Restilli, Schiavone, Totaro, Capasso. A disp.: Mazzetti, Guidetti, Dello Preite, Damiano, Baafi, Palladini. All. Tosi. Arbitro: Bellini di Modena. Reti: 19’ Bellentani. Note: ammoniti Copertino, Gilioli, Orlandi, Schiavone, Bellei Ponzi, Fugallo, Reggiani, Canalini Il Castelnuovo conquista una vittoria vitale in chiave salvezza (terza di fila, quarta nelle ultime 5) ed esce dalla zona playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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