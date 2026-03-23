Dagli albori della mobilità elettrica il problema numero uno dei produttori di auto a emissioni zero è sempre stato quello della scelta della batteria. L'accumulatore determina le prestazioni, l'autonomia, la velocità di ricarica, il peso e, soprattutto, il prezzo dell'auto. Al momento, le "chimiche" più diffuse per costruire batterie di trazione destinate alle auto elettriche sono principalmente tre: nichel-manganese-cobalto (Nmc), nichel-cobalto-alluminio (Nca) e litio-ferro-fosfato (Lfp). Tra queste, l'ultima si è storicamente distinta per essere l'opzione più economica, ma anche quella con prestazioni minori in termini di densità energetica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batterie auto elettriche: la cenerentola Lfp sta diventando principessa

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