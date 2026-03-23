Bastoni ora Gattuso spera | la caviglia fa meno male vuole provarci con l' Irlanda del Nord

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se non può sorridere per il forfait di Chiesa e le precarie condizioni di Scamacca, almeno Rino Gattuso può tirare un sospiro di sollievo: Alessandro Bastoni ha corso insieme a uno dei preparatori atletici sul campo accanto a quello dove si allenavano i compagni. La caviglia fa meno male e lui stesso ha detto che il dolore è gestibile passando accanto al ct Gattuso, al suo vice Riccio e allo staff medico. Non vuole dire che sarà sicuramente in campo dal 1' a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, ma in vista di giovedì comunque c'è una speranza. Gattuso in conferenza aveva detto che l'interista da ieri era a Coverciano a lavorare per recuperare e i due giri di corsa dopo le terapie confermano che la direzione è quella giusta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bastoni, ora Gattuso spera: la caviglia fa meno male, vuole provarci con l'Irlanda del Nord

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