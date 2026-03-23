Basket Serie A | Reggio sgambetta la Virtus Brescia ai playoff

Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – La sorpresa più eclatante del 22° turno del campionato di Serie A di basket – giocato interamente di domenica – è arrivata in quel di Reggio Emilia, dove la Unahotels padrona di casa si è presa il derby emiliano battendo la capolista Virtus Olidata Bologna 84-70. I biancorossi hanno chiuso con ben cinque uomini in doppia cifra (Jaime Echenique miglior realizzatore con 15 punti), mentre alla Virtus – che ha pagato le scorie dell’impegno di Eurolega e un reparto playmaker ridotto all’osso (ancora ai box Pajola e Vildoza mentre Hackett è tornato in campo giocando solo 4’) – non sono bastati i 17 punti di Carsen Edwards, i 13 di Matt Morgan (03 da due e 37 da tre) e i 12 di Derrick Alston junior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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