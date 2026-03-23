Basket Minors la squadra di Grandi espugna Mantova e sogna Ozzano un’altra prova di forza

Inaugurano la primavera con un altro tassello importante i New Flying Balls di coach Federico Grandi che espugnano il difficile campo degli Stings Mantova 76-80 e appongono la firma sul quinto successo consecutivo. Approfittando del turno di riposo dell’inseguitrice Oderzo, i biancorossi balzano così a +6 sul secondo posto e si preparano al derby di sabato alle 20,30 contro l’Olimpia Castello, reduce dall’ottimo referto rosa interno contro Iseo 93-88: i castellani rinsaldano il penultimo posto. Colpo di scena alla penultima curva di regular season di serie C (girone G), con la vittoria della Francesco Francia a Scandiano 64-69 (Rossi 19) e la sconfitta della Virtus Medicina sulle doghe del Cvd Casalecchio 82-77 (Susanni 16; Magagnoli 22) che di fatto va a configurare le prime tre teste di serie del bracket playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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