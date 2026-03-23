basket dr1 asciano sconfitto gioia poggibonsi con valbisenzio

Una vittoria e una sconfitta per le senesi di DR1. Asciano perde ad Arezzo una gara importante per i play-off. Il primo periodo è un incubo per la Advinser: Arezzo vola sul 25-9. Nel secondo periodo gli aretini toccano il +20, Asciano prova a reagire e accorcia 32-21. Alla pausa lunga è 36-25. Con i canestri dei fratelli Falchi Asciano riapre la partita nel terzo periodo portandosi a -6 (43-37). A fine terzo quarto gli ospiti sono a -4 ma il vantaggio arriva nella terza frazione quando la Advinser supera i locali (52-53). Purtroppo Asciano non riesce a mantenere la lucidità e la gara si chiude 68-63 per Arezzo. Successo casalingo per Poggibonsi che batte nettamente ValBisenzio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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