Una ragazzina si risveglia dentro un’auto sperduta nel nulla. È spaventata e spaesata, non sa perché sia lì, né chi l’abbia presa in ostaggio. Però, una cosa la capisce subito: è braccata da un gruppo di persone mascherate che la rincorrono senza pietà. Inizia così Barrage, un mediometraggio tutto italiano che in meno di 40 minuti riesce a raccontare una storia dove il pubblico è sempre un passo indietro rispetto a tutto quello che scorre sullo schermo. Perché si va avanti cercando di capire il perché di quello che stiamo vedendo, facendosi domande che non devono per forza avere una risposta. Uno scarto cognitivo che rende questo action-thriller una bella sorpresa del panorama indie nostrano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Barrage – Special screening in anteprima a Milano per il corto made in Italy

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