Banditi Storie e canzoni di ribelli sognatori e fuggitivi | domenica 29 marzo al Magazzino di Antonio

Si chiama "Banditi. Storie e canzoni di ribelli, sognatori e fuggitivi" il prossimo spettacolo che approderà sul palco del Magazzino di Antonio per Molina mon amour domenica 29 marzo.Con Duccio Ghelardoni e Paolo Giommarelli si intraprenderà un viaggio narrativo attraverso le vite di uomini e donne che hanno scelto, o sono stati costretti a scegliere di stare dalla parte opposta della storia ufficiale. Racconti con cui si intrecciano biografie, eventi storici, canzoni e riflessioni personali per narrare di figure di ribelli, anarchici, banditi, artisti e sconfitti che hanno lasciato un segno nell’immaginario collettivo. I protagonisti provengono da epoche e luoghi diversi, ma sono uniti da un comune filo: la ribellione come risposta alla miseria, all’ingiustizia, all’emarginazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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