Tanti, infatti, gli ospiti presenti all'atteso evento, quest'anno dominato da tema quasi futuristico «Galaxy Rose Ball», che ha ispirato i look dei presenti, lasciando che sul fronte beauty, a parlare, fossero le ultime tendenze, mescolate a immancabili suggestioni summer. Vedi le labbra color corallo, tipicamente estive, che hanno messo d'accordo tante signore, e che hanno portato un anticipo di calda stagione nell'assolata località monegasca. Sul fronte hair, tante le ispirazioni sotto i riflettori: dal raccolto scenografico, effetto faux bob dal piglio rétro della principessa Charlène di Monaco, al grintoso silver lob in versione slicked della principessa Carolina, passando per il semi-raccolto extra liscio della neo signora Leclerc. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ballo della Rosa 2026: il raccolto rétro di Charlène di Monaco e gli altri beauty look degli ospiti

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