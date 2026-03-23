Le normative sul bagaglio a mano per il 2026 sono state aggiornate, con regole meno restrittive rispetto agli anni precedenti. Le nuove disposizioni riguardano principalmente le misure, il peso consentito e la quantità di liquidi che si possono portare a bordo. Questa modifica interessa sia le compagnie di bandiera che quelle low cost, spesso criticate per le restrizioni troppo stringenti che rendono più complicato il viaggio per molti passeggeri.

Si fanno meno stringenti le regole 2026 per il bagaglio a mano sui voli aerei. In tanti e tante tireranno un sospiro di sollievo: talvolta viaggiare, in particolare con le compagnie low cost, è diventato un percorso a ostacoli in quanto a bagagli. Tuttavia, sebbene sia sempre un buon consiglio viaggiare leggeri, è bene ricordare che non tutti e tutte abbiamo le stesse esigenze e scopi di viaggio, per cui alcune persone possono aver bisogno di qualcosa in più da portare con sé, non solo per i voli a lungo raggio. Bagaglio a mano: le regole 2026 nell’Ue. A marzo 2026 il Parlamento europeo ha previsto dei cambiamenti sulle norme che riguardano... 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Bagaglio a mano 2026: guida aggiornata su regole, misure, peso e liquidi

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