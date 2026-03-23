Avs Parma | Bocciata una riforma sbagliata

Riceviamo e pubblichiamo una nota du Avs ParmaGrande soddisfazione per la vittoria del NO al referendum e ringrazia le cittadine e i cittadini che sono andati a votare e gli oltre 150 fuori sede che, nella nostra Provincia, hanno potuto esprimere il proprio voto come rappresentanti di lista.A. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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