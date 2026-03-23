Avanti, c’è Poste. Nel segno del “sovranismo” industriale ed economico, sta per nascere un colosso a trazione italiana nel campo delle Tlc con il tacito assenso del governo Meloni, che non può e non deve interferire nelle operazioni finanziarie di società che operano sul libero mercato ma che ovviamente esprime il proprio orientamento politico anche nella governance delle partecipate e che nell’annuncio della Opas lanciata da Poste su Tim ovviamente giocano un ruolo determinante. Poste offre una combinazione di denaro e proprie azioni. L’offerta prevede una componente in denaro pari a Euro 0,167 e un’altra in titoli pari a n. 0,0218 per ogni azione di Tim portata in adesione all’offerta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Avanti, c’è Poste: scalata alla Tim per un colosso “sovranista”. Meloni tace ma acconsente. Clamoroso: Landini applaude…

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Poste vuole tutta Tim: offerti 10,8 miliardiAlcuni numeri per intenderci: circa 27 miliardi di ricavi annui, 4,8 miliardi di margini lordi, oltre 150.

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