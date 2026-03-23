Milano, 23 marzo 2026 – Circa il 10 per cento degli incidenti stradali è causato dall’ eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione”, ma l ’effetto è devastante visto che coinvolgono 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della strada con conseguenti possibili multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto vuol dire non mettere a rischio la vostra e l’altrui vita.. Una strada congestionata a tutte le ore e attraversata da macchine e mezzi pesanti a velocità sostenute. Adesso la situazione si è complicata ulteriormente a causa del viavai dei camion diretti ai cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli della velocità da lunedì 23 a domenica 29 marzo

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