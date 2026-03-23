autostrada a4 tre notti di stop in vari tratti

LE CHIUSURE. Inizia una settimana molto complicata per chi usa l’autostrada A4. Tra i caselli chiusi, quelli di Seriate e Grumello. Nuova settimana di chiusure per i caselli autostradali della A4, anche verso Milano e Brescia, e ci sarà anche la chiusura di interi tratti stradale. I disagi maggiori saranno rappresentati appunto dalle tre notti di chiusura per i lavori di posa cavi. Dalla mezzanotte alle 5 di martedì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavenago e Trezzo, verso Bergamo. Il casello di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. Dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Bergamo, verso Bergamo con i caselli di Capriate e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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