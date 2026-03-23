Bergamo, 23 marzo 2026 – L’obiettivo è recuperare 1,6 milion i, una somma che si riferisce in particolare ad alcuni mesi del 2024, con alcuni residui sulle annualità 2023 e 2025. Il Comune di Bergamo dà il via, con un atto amministrativo firmato dalla comandante della polizia locale Monica Porta, alla riscossione coattiva nei confronti di chi non ha provveduto a pagare le multe per infrazioni al codice della strad a, dall’accesso alle Ztl al superamento del limite di velocità. Ad oggi, circa il 40% dei conducenti dei mezzi ancora non paga la sanzione. Impegno nel recupero crediti. “Siamo impegnati nel recupero crediti legati alle contravvenzioni relative ai verbali rinotificati e non pagati”, spiega l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Frizzoni Giacomo Angeloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto e multe, a Bergamo è caccia a chi non ha pagato: sanzioni non saldate per 1,6 milioni

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