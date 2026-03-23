Arezzo, 23 marzo 2026 – A urora Serafieri della Ginnastica Petrarca è vicecampionessa interregionale di ginnastica ritmica. La giovane atleta aretina, nata nel 2014, è rientrata tra le assolute protagoniste della Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold con le ottime prove a palla e clavette che sono valse il secondo posto nella classifica delle Allieve 4^ Fascia e la conseguente qualificazione per le finali nazionali in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Chieti. La manifestazione, andata in scena a Terranuova Bracciolini, ha riunito cinquantatré ginnaste del centro Italia che erano emerse dalle precedenti fasi regionali, proponendo dunque un confronto di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aurora Serafieri è vicecampionessa interregionale di ginnastica ritmica

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