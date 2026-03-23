Aurelio De Laurentiis contro il ministro Giuli | Alla cultura ha fatto solo cazte

Alla conferenza stampa di presentazione per Scuola di seduzione, l'ultimo film di Carlo Verdone, il produttore non le ha mandate a dire al ministro della cultura Alessandro Giuli in materia di finanziamenti Aurelio De Laurentiis, patron di FilmAuro, non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro il ministro della cultura Alessandro Giuli. Durante la conferenza stampa di Scuola di seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone, il produttore ha tirato in ballo il ministro sul tema dei finanziamenti per il cinema e della loro suddivisione. La rabbia di Aurelio De Laurentiis contro il ministro della cultura "Se tu hai a disposizione 650 milioni all'anno a sostegno del cinema e non li sai suddividere per competenze differenziate, è meglio che tu non lo faccia il ministro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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