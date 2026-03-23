Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Miami. Una giornata sicuramente caratterizzata dalla clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo esce di scena decisamente prematuramente, venendo battuto in tre set dall’americano Sebastian Korda, che si regala sicuramente la vittoria più bella al momento della sua carriera. Lo statunitense, testa di serie numero 32, si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Per Korda negli ottavi ci sarà la sfida con un altro spagnolo, visto che prosegue a sorpresa il cammino di Martin Landaluce. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, Korda firma l’impresa con Alcaraz. Fils travolgente, sorpresa Landaluce. Si ferma Berrettini

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Si ferma al terzo turno il cammino di Matteo Berrettini al Miami Open. Dopo una battaglia durata quasi due ore, l'azzurro cede il passo al monegasco Valentin Vacherot, che chiude il match con il punteggio di 7-6, 6-4. Matteo ha lottato fino all'ultimo, soprat facebook

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