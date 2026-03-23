L’atletica italiana vive un momento di trasformazione profonda, dove il confine tra passione e professione si assottisce. Beatrice Segreti racconta come l’iniziativa nata per gioco sia diventata un lavoro stabile, grazie a una maggiore apertura verso contenuti espliciti su piattaforme digitali. Larissa Iapichino ha già raccolto un argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor del 22 marzo 2026, confermando la qualità della scuola nazionale. Questi eventi non sono isolati ma segnano un cambiamento strutturale nella gestione delle carriere sportive e creative. La data odierna è lunedì 23 marzo 2026 e le dinamiche territoriali mostrano come i talenti italiani stiano ridefinendo i propri spazi di espressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica italiana: da passione a lavoro stabile, l’argento

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