CALCIO. Nella settimana della sosta la ripresa in casa nerazzurra è fissata per mercoledì 25 marzo. Il bomber infortunato è a Coverciano, giovedì 26 a Bergamo alle 20,45 è previsto lo spareggio Mondiali con l’Irlanda del Nord. Sosta lunga in casa Atalanta nella settimana delle nazionali. Dopo la vittoria casalinga contro il Verona, la ripresa per i nerazzurri è in programma m ercoledì 25 marzo a Zingonia con i 9 «superstiti» delle chiamate in nazionale. Al rientro in campionato, lunedì 6 aprile (alle 15) a Lecce contro i salentini, Palladino dovrà fare i conti con la probabile assenza di Gianluca Scamacca, ai box per una lesione muscolo-fasciale all’adduttore della coscia destra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Scamacca resta in Nazionale. Gattuso: «Valutiamo giorno per giorno»

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta: lesione all’adduttore per Scamacca. Andrà comunque in Nazionale

Maledizione Italia: nello stesso giorno Gattuso perde Zaccagni e probabilmente TonaliSi torna a respirare pessimismo in vista dello spareggio mondiale del 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.

Tutti gli aggiornamenti su Atalanta Scamacca resta in Nazionale...

Temi più discussi: Atalanta, Scamacca resta in Nazionale. Gattuso: Valutiamo giorno per giorno; Lesione all'adduttore, ma Scamacca non si arrende: andrà a Coverciano. Maldini alternativa; Scamacca Ko prima del Verona, salterà i playoff con la nazionale; Perché Scamacca non gioca titolare Atalanta-Verona: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza.

Atalanta, Scamacca resta in Nazionale. Gattuso: «Valutiamo giorno per giorno»Nella settimana della sosta la ripresa in casa nerazzurra è fissata per mercoledì 25 marzo. Il bomber infortunato è a Coverciano, giovedì 26 a Bergamo alle 20,45 è previsto lo spareggio Mondiali con l ... ecodibergamo.it

Infortunio Scamacca: le sensazioni verso Lecce-Atalanta 31^ giornataInfortunio Scamacca - Successo molto importante per l'Atalanta di Raffaele Palladino che è riuscita a piegare la ... fantamaster.it

Le parole del calciatore rossoblù dopo la vittoria con l'Atalanta under 23 #Caserta facebook

Bagarre Champions, la previsione dell'algoritmo: #Como, #Juve, #Roma e #Atalanta tra beffa e rincorsa tinyurl.com/3387cytr x.com