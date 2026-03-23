Atalanta per le nazionali partono in 15 | Zingonia si svuota il quadro completo

La vittoria contro il Verona ha consentito all’ Atalanta di affacciarsi nel miglior modo possibile all’ultima sosta nazionali della stagione. La Dea, a otto giornate dal termine del campionato, staziona al settimo posto in classifica, a -4 da Roma e Juventus che la precedono in classifica e che, ad oggi, sarebbero qualificate rispettivamente per la Conference e l’Europa League. Se ne riparlerà, però, soltanto nel weekend di Pasqua, visto che nel corso delle prossime due settimane, l’attenzione sarà tutta focalizzata sugli impegni delle nazionali e, su tutti ovviamente, quello dell’Italia che giovedì (26 marzo) a Bergamo sfiderà l’Irlanda del Nord nel primo atto dei playoff. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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