Dal 16 al 22 marzo, la solidarietà digitale ha incontrato la moda etica. L’obiettivo dei giovani astigiani? Trasformare (infinito retto da obiettivo) un locale abbandonato in un hub del riuso e del sostegno sociale. C’era una tradizione napoletana, quella del “caffè sospeso”, che ha insegnato come un piccolo gesto potesse riscaldare la giornata di uno sconosciuto. Da questa filosofia è nata 1 Caffè Onlus, la piattaforma fondata da Luca Argentero che ogni settimana ha adottato una realtà del no-profit italiano. In quella settimana i riflettori sono stati puntati su Asti e sull’energia dei ragazzi di Asti Slow Fashion. Dalla mezzanotte del 16 marzo fino alle 23. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Asti Slow Fashion sbarca su 1 Caffè Onlus

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