Si riapre l’asta giudiziaria a Monza fino al 27 marzo per recuperare beni sequestrati nell’inchiesta sulla Gintoneria. Il lotto comprende un patrimonio di vini e champagne che vale oltre 900mila euro, derivante dai patteggiamenti di Davide Lacerenza e Stefania Nobile. L’occasione si ripresenta dopo una prima fase conclusasi a gennaio, offrendo ai collezionisti la possibilità di acquistare bottiglie pregiate incise con il nome dell’ex proprietario e due spade incrociate. Si tratta di un meccanismo di recupero fondi legato alla confisca ordinata dalla Procura di Milano in seguito alle indagini su presunti giri di prostituzione e droga. Dal sequestro all’incanto: il valore dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asta a Monza: 900k di vini sequestrati alla Gintoneria

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