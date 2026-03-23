Una visita di un giorno ad Assisi, cuore pulsante dell’Umbria, offre l’opportunità di toccare con mano la storia e la spiritualità che hanno plasmato il Medioevo italiano. La città, arroccata sul Monte Subasio, accoglie i visitatori con un ritmo lento e meditativo, invitandoli a scoprire luoghi sacri come la Basilica di San Francesco e la Porziuncola. Camminare tra le sue vie in pietra rosa significa entrare in una dimensione dove arte, fede e natura si fondono indissolubilmente. L’esperienza inizia dal momento stesso dell’arrivo: le strade salgono dolcemente verso il centro storico, richiedendo scarpe comode per affrontare i continui dislivelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi in un giorno: Giotto, San Francesco e la magia

Articoli correlati

Assisi rivive a Riccione: Amati e D’Alessio omaggiano Francesco e Giotto con uno spettacolo tra arte, poesia e musica.Il dialogo tra arte, poesia e spiritualità si fa vivo a Riccione, lunedì sera, con lo spettacolo “Francesco e Giotto ad Assisi” di Laura Amati e...

La rivoluzione ’umbra’ Giotto e San FrancescoUna straordinaria operazione corale per raccontare quel momento epocale, sul finire del XIII secolo, in cui il carisma di Francesco incontra il genio...

Federico Zeri. L'enigma di Assisi sugli affreschi Giotto

Aggiornamenti e notizie su San Francesco

Temi più discussi: Assisi, un popolo pellegrino da tutto il mondo per pregare con Francesco; A Erba una Tre Giorni in onore di San Francesco; San Francesco: Assisi, domenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali. Conferenza stampa e messa presieduta dal card. Zuppi; David, Matias e gli ultimi pellegrini di Assisi: Ecco cosa abbiamo chiesto a san Francesco.

San Francesco, Jovanotti e il bisogno di paceAd Assisi si è concluso il mese di ostensione delle reliquie del Santo. Oltre 370 mila pellegrini per deporre le proprie gioie e le proprie angosce davanti all’urna con i resti mortali del poverello. famigliacristiana.it

In 370mila ad Assisi per San Francesco. Conclusa la venerazione delle spoglie mortali, pellegrini da tutto il mondoFra Marco Moroni: Una fraternità che ha voluto incontrare, nel segno di fragili ossa, la potenza di una vita animata dallo Spirito, che continua a portare frutto ... msn.com

SAN FRANCESCO D'ASSISI facebook

H. 10:30 Perle #preziose Tema: "San #Francesco D'Assisi - III parte" Fra Roberto Brunelli x.com