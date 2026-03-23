Assegni più bassi con la pensione anticipata | ecco il prezzo della flessibilità

Da quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCHE nel 2026, con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio che ha introdotto alcune novità rilevanti – dall’adesione automatica ai fondi pensione per i neoassunti fino all’innalzamento da 5.164,57 a 5.300 euro del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare – gli italiani continuano a sognare la pensione anticipata, assegni più elevati e maggiore libertà di scelta. La realtà, però, è molto diversa: scarsa consapevolezza della durata della pensione, poca conoscenza delle regole in materia previdenziale e una forte tendenza a rimandare decisioni fondamentali per vivere serenamente dopo l’uscita dal mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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