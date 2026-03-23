Il colosso dello streaming Netflix ha finalmente rotto il silenzio su uno dei progetti più attesi dagli appassionati di gaming: la serie TV live-action di Assassin’s Creed. Dopo mesi di speculazioni, sono arrivati aggiornamenti cruciali che riguardano il cast completo, la location delle riprese e il periodo storico in cui si muoveranno i nuovi Assassini. Location e Trama: L’Antica Roma del 64 d.C.. La notizia che sta facendo il giro del web riguarda il setting: per la prima volta nella storia del franchise (considerando i capitoli principali), la narrazione si sposterà nell’ Antica Roma, precisamente nel 64 d.C. Le riprese sono ufficialmente in corso nella Capitale, offrendo uno scenario perfetto per il mix di parkour, intrighi politici e azione che caratterizza il brand Ubisoft. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Assassin’s Creed: Svelati Cast Completo della serie Netflix e l’ambientazione nella Roma Antica

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