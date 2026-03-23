Assassin’s Creed | Netflix sceglie Cinecittà per far rivivere la Roma del 64 dC

Assassin's Creed: Netflix avvia le riprese a Cinecittà. Una storia originale nella Roma del 64 d.C. per la serie thriller ispirata al celebre videogioco. Assassin's Creed si prepara a debuttare sul piccolo schermo con una produzione monumentale che ha scelto l'Italia come cuore pulsante delle proprie riprese. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente l'apertura del set a Roma, dove prenderà vita una storia inedita ambientata in un anno cruciale per la storia dell'Impero: il 64 d.C. La serie non si limiterà a sfruttare il fascino della Capitale, ma si avvarrà delle leggendarie strutture di Cinecittà, dove il già celebre set della "Roma Antica" verrà ulteriormente ampliato e arricchito per garantire una ricostruzione storica di un realismo senza precedenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Assassin’s Creed: Netflix sceglie Cinecittà per far rivivere la Roma del 64 d.C.

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Una selezione di notizie su Assassin's Creed Netflix sceglie...

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