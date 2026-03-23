ascolti tv ieri domenica 22 marzo chi ha vinto tra imma tataranni chi vuol essere milionario le iene e fazio

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 22 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) contro La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale L’Eredità (Rai 1) supera Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Imma Tataranni ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Le Iene (Italia 1), MotoGP (Tv8), Fuori dal Coro (Rete 4), Martedì e venerdì (Rai 2) e Don’t say a word (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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