Ascolti tv i dati del 22 marzo 2025

Da 361magazine.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene la serie Rai. Nella serata di ieri, domenica 22 marzo 2026, su Rai1  Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 coinvolge 4.099.000 spettatori pari al 25.3% di share. Poi, in onda su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo registra 1.851.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Martedì e venerdì ottiene 339.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside non va oltre 916.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (762.000 – 3.9%) e la presentazione (867.000 – 4.4%), Presadiretta  segna 923.000 spettatori pari al 5.1% (Presadiretta Più a 684.000 e il 4.7%). Su Rete4  Fuori dal Coro totalizza 572.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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