Ascolti TV domenica 22 marzo 2026 | Imma Tataranni domina Che Tempo Che Fa secondo crolla il Milionario

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Gli ascolti tv di domenica 22 marzo 2026 hanno visto una netta vittoria di Rai1 grazie a Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5, che conquista 4.099.000 spettatori e il 25,3% di share. Un risultato solido che conferma il forte legame tra il pubblico e la fiction. Al secondo posto si piazza il Nove con Che Tempo Che Fa, capace di attirare 1.630.000 spettatori (9,1%) nella prima parte e 728. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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