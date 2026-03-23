Nella serata di ieri, domenica 22 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa 4.099.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.851.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Martedì e venerdì intrattiene 339.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 916.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (762.000 – 3.9%) e la presentazione (867.000 – 4.4%), Presadiretta segna 923.000 spettatori pari al 5.1% (Presadiretta Più a 684.000 e il 4.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 572.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 22 Marzo 2026. Dominio Tataranni (25.3%), Milionario al 14.9%

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