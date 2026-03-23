Ascolti TV 23 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 23 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 23 Marzo 2026. Ultimo aggiornamento: 23032026, 18:09 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 23 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 23 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 23 Marzo 2026. Di seguito i .... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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