artigianato e tecnologia nella crescita del tessile firmato cieffe

DA QUARANTUN’ANNI Cieffe accompagna clienti nel mondo della moda dall’idea alle vetrine d’Italia e nel mondo. Nata nel 1985 in Lombardia, in provincia di Cremona, a Soncino, Cieffe è un partner strategico dei principali player del lusso nel percorso che va dalla realizzazione del capo di campionario, fino alla sua produzione di collezioni di prêt-à-porter. Oggi ci lavorano 250 persone in vari stabilimenti, che affiancano quello principale a Soncino. A guidare Cieffe, in qualità di ceo, da oltre vent’anni, c’è Marco Panzeri, figlio della fondatrice, Enza Gallina. Per lui la moda è "un ecosistema di prossimità per un lusso industriale ad alto contenuto artigianale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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