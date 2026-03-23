Siamo un’associazione no-profit nata per offrire, in Valpolicella, un luogo dove rallentare e ritrovare sé stessi, con sede in una villa del 1700 ristrutturata appositamente per questo scopo. Venerdì 27 marzo (ore: 20-21.15) apriamo le porte con l’attività “Arte e Respiro”, un momento per scoprire il nostro spazio e vivere l’arte come strumento di presenza e introspezione. In atelier dipingeremo guidati da una meditazione sul tema “Cosa lascio andare?”. Accompagnati da una tisana all’ibisco e potrai portare a casa la tela con il tuo vissuto. Il prezzo include il tesseramento annuale con copertura assicurativa e la partecipazione all’attività. Location: una villa del 1700 ristrutturata appositamente per questo scopo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Arte del respiro Motivazione

Tutto quello che riguarda Arte e respiro

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