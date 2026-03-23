Importante operazione compiuta dalla Polizia di Stato Catania: la latitanza di Giuseppe Sciacca esponente di spicco dell’anarchismo insurrezionalista, si è conclusa infatti con l’arresto dopo il lavoro messo in campo dagli uomini della Digos. Il 13 marzo scorso la procura generale presso la Corte di appello di Torino aveva emesso nei confronti del 45enne un ordine di carcerazione. L’uomo, dopo aver gravitato tra Roma e l’estero, è stato intercettato dai poliziotti nei pressi dell’abitazione dei suoi familiari nel centro storico di Catania. Pena di 4 anni e 5 mesi e una multa. Il ricercato era stato condannato a una pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e al pagamento della multa di 17mila euro per reati legati alla fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: deve scontare 4 anni e 5 mesi

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