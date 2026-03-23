È terminata con un arresto la fuga di Giuseppe Sciacca, figura di spicco dell’anarchismo insurrezionalista, fermato a Catania dagli agenti della Digos. L’uomo, 45 anni, era ricercato dalla procura generale presso la Corte di appello di Torino per reati connessi alla fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. Dopo aver trascorso un periodo tra Roma e l’estero, Sciacca è stato individuato nei pressi dell’abitazione dei suoi familiari nel centro storico di Catania. L’ordine di carcerazione e la condanna Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura di Sciacca rappresenta l’epilogo di una lunga attività investigativa condotta dalla Digos, che ha permesso di rintracciare il latitante dopo mesi di ricerche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Catania il latitante anarchico Giuseppe Sciacca, le tappe della fuga tra Roma e Spagna

Articoli correlati

Catania: arrestato l'anarchico Giuseppe Sciacca, "bombarolo internazionale"AGI - È ritenuto un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista, Giuseppe Sciacca, 47 anni, detto il 'bombarolo', vero esperto nel...

Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: dovrà scontare oltre 4 anni di carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l’arresto dell’anarchico Giuseppe Sciacca, in...

Contenuti e approfondimenti su Giuseppe Sciacca

Temi più discussi: La stretta dell’antiterrorismo: arrestato un altro bombarolo; Maltempo, allerta meteo di colore arancione per la Sicilia Orientale; Catania, arrestato un 47enne esponente anarchico: deve scontare 4 anni e 5 mesi.

Dallo sgombero dell'Asilo alla condanna, l'anarchico Sciacca arrestato a CataniaRitenuto un esponente di spicco dell'area insurrezionalista, deve scontare una pena di 5 anni: i precedenti in Italia e in Europa ... rainews.it

Catania: arrestato Giuseppe Sciacca, esponente di spicco dell'area anarchicaDeve scontare una condanna definitiva per la fabbricazione, nel 2016, di un plico esplosivo inviato poi a una società fornitrice di pasti per un centro di permanenza per i rimpatri ... msn.com

La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell'area anarchica in cui è noto come il 'bombarolo', in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. De facebook

La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell'area anarchica in cui è noto come il 'bombarolo', in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. De x.com