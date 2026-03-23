Arpaise | Uova Pasqua finanziano ricerca leucemie

La piazza di Arpaise si è trasformata in un punto d’incontro per la solidarietà durante i giorni 20, 21 e 22 marzo. La vendita delle Uova di Pasqua AIL ha mobilitato non solo gli abitanti locali, ma anche residenti da comuni limitrofi come Ceppaloni, Roccabascerana e Furmo. Il prode Giovanni Russo, volontario del territorio, ha guidato l’iniziativa presso la chiesa della Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano. I fondi raccolti finanzieranno direttamente la ricerca scientifica su leucemie e linfomi, sostenendo borse di studio e centri ematologici. Non si tratta di semplice carità, ma di investimento nella salute pubblica attraverso il supporto all’associazione ODV Stefania Mottola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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