Apre a Faenza il nuovo ‘Urban hub’ | un laboratorio di produzione di contenuti digitali

Il progetto è stato sostenuto con 135mila euro di fondi regionali, ai quali si è unito un cofinanziamento del Comune di Faenza di 15mila euro Un luogo pensato e animato da ragazze e ragazzi, dove troveranno spazio workshop creativi, un laboratorio di produzione di contenuti digitali, eventi e appuntamenti di intrattenimento aperti al pubblico. Apre a Faenza ‘Urban Hub’, all’interno della Biblioteca Manfrediana: uno degli interventi strategici più importanti del ‘Bando Alluvione – Ambito politiche giovanili’, promosso dalla Regione all’indomani della drammatica ondata di maltempo che colpì la Romagna nel 2023 e dedicato proprio al finanziamento di attività per i più giovani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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