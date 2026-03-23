Appuntamento in Via Lattea per il #Dantedì al Planetario di Città della Scienza
Venerdì 27 marzo 2026, in occasione del #Dantedì, il Planetario di Città della Scienza si trasforma in un teatro cosmico per “Appuntamento in Via Lattea – .ed uscimmo a rimirar le stelle”, un viaggio che unisce la forza della poesia alla meraviglia dell’universo osservato con gli occhi dell’astrofisica contemporanea. Sarà un’esperienza immersiva pensata per chi ama lasciarsi stupire: lo sguardo di Dante sulle sfere celesti diventerà il punto di partenza per raccontare ciò che oggi sappiamo dell’ordine del Cosmo, delle sue armonie, dei suoi misteri ancora aperti. Sul grande schermo del Planetario, i versi del Sommo Poeta si intrecceranno con immagini e sonorizzazioni cosmiche, guidando il pubblico in un racconto che attraversa secoli di immaginazione, ricerca, scoperte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Articoli correlati
Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della ScienzaUn viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica.
La Scienza dei Supereroi: appuntamento speciale a Città della ScienzaUn viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Via Lattea
Temi più discussi: Appuntamento in Via Lattea per il #Dantedì al Planetario di Città della Scienza; La Federico II celebra il Dantedì 2026; Vialattea: Campionati Italiani Assoluti a Sestriere; Sestriere invasa dai baby sciatori: in 2000 a caccia dell’Uovo d’Oro.
Appuntamento in Via Lattea per il #DantedìVenerdì 27 marzo 2026, in occasione del #Dantedì, il Planetario di Città della Scienza si trasforma in un teatro cosmico per Appuntamento in Via Lattea – ... napolivillage.com
Dantedì al Planetario Città della Scienza: appuntamento in Via LatteaScopri l'evento 'Appuntamento in Via Lattea' al Planetario di Città della Scienza per il Dantedì. Un viaggio tra poesia e astronomia. controcampus.it
Perdetevi nella straordinaria bellezza della Via Lattea in questo panorama reale Questa magnifica immagine panoramica a 360 gradi, che copre l'intera sfera celeste australe e boreale, rivela il paesaggio cosmico che circonda il nostro piccolo pianeta blu: la T facebook