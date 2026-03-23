Appuntamento in Via Lattea per il #Dantedì al Planetario di Città della Scienza

Da napolitoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo 2026, in occasione del #Dantedì, il Planetario di Città della Scienza si trasforma in un teatro cosmico per “Appuntamento in Via Lattea – .ed uscimmo a rimirar le stelle”, un viaggio che unisce la forza della poesia alla meraviglia dell’universo osservato con gli occhi dell’astrofisica contemporanea. Sarà un’esperienza immersiva pensata per chi ama lasciarsi stupire: lo sguardo di Dante sulle sfere celesti diventerà il punto di partenza per raccontare ciò che oggi sappiamo dell’ordine del Cosmo, delle sue armonie, dei suoi misteri ancora aperti. Sul grande schermo del Planetario, i versi del Sommo Poeta si intrecceranno con immagini e sonorizzazioni cosmiche, guidando il pubblico in un racconto che attraversa secoli di immaginazione, ricerca, scoperte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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