Applausi e qualche lacrima | la festa dei magistrati milanesi dopo il referendum

Applausi, commozione e abbracci. C’è anche qualche lacrima, ma soprattutto tanti sorrisi a sciogliere la tensione sui volti dei magistrati milanesi radunati nella saletta dell’Anm per seguire insieme i risultati del referendum sulla giustizia. Schermi sintonizzati sulle maratone televisive e sui siti per l’aggiornamento degli scrutini: il primo piano del Palazzo di giustizia ha accolto tra gli applausi la vittoria del No, con circa il 54% dei voti. Un divario immaginato da pochi, visti i primi exit poll che davano un testa a testa. Per circa un’ora, giovani magistrati, procuratori aggiunti con anni di esperienza, giudici e anche una pm in pensione hanno condiviso lo stesso spazio e la medesima attesa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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